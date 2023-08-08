В Липецке поймали мужчину, укравшего топливную карту компании по грузоперевозкам

Житель Липецка заправил свою машину с чужой топливной карты на 190 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В полицию Липецка 1 августа обратились представители компании по грузоперевозкам. Они сообщили, что в период с 17 по 29 июля кто-то украл топливную карту из автомобиля «Скания». Неизвестный оплатил ею около 3,5 тонн бензина на сумму свыше 190 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний липчанин, который подрабатывал в компании. Он рассказал, что нашел карту на улице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре поймали афериста, который обманул друга при покупке машины. Злодей взял со знакомого задаток в 600 тысяч рублей, а после исчез.