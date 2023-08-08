В среду 9 августа на 19 улицах Липецка отключат холодную воду, еще на 11 - свет

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 9 августа в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 12 часов дня без электроэнергии останутся жители Сырского Рудника по улицам Воронежское шоссе,12; Жактовская; Городовикова, 1д, 69-81, 83; Исполкомовская д. 5, 7; Медицинская, 1, 3, 21; Прудная, 1, 1б-д, 2, 2б; Рудничная, 6; Рябиновая, 11; Солнечная, 65-72; Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92-96, 93в, 93г; переулок Узорный, 2, 3, 8, 14. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 9 утра и до окончания работ холодную воду отключат по улицам Горького, 1; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Коммунальная, 14, 14а; Октябрьская, 74. Площадь Торговая, 2, 4.

С 10 утра краны пересохнут по улицам Димитрова, Энергетическая, Дарвина, Чапаева, Арктическая, Красная, 20-го Партсъезда, Маяковского, Франко, 2, 4, 6, 8; Ушинского, 18, в частном секторе: улицы Франко, Тульская, Доменщиков.

Также воды не будет по улице Механизаторов, 8, 10, 10ст1, 10ст2, 15-21, 19а, 19Б, 19а вл1, 19а вл2. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Горького, 1; Ушинского, 18; Димитрова; Маяковского; Механизаторов, 21. Дополнительная информация по телефонам *6048, 236-048.