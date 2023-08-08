В Липецком районе за драку у соседей осудят молодую девушку, ее мать и знакомого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 22-летнюю девушку, которая швырнула в лицо соседа банку с соленьями. Ссора случилась в ночь с 1 на 2 января 2023 года. По версии следствия, после застолья жительница села Вешаловка, ее мать и знакомый отправились выяснять отношения к односельчанам. Они незаконно проникли в их дом и устроили дебош. Завязалась драка, свидетелями которой стали несовершеннолетние дети.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемая ударила главу семьи 3-х литровой банкой с консервацией по лицу. Осколки стекла обезобразили лицо мужчины, а также повредили глаз. Действия девушки квалифицировали по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ее сообщников обвиняют в незаконном проникновении в жилище – ч.1 ст.139 УК РФ.

Жители Вешаловки полностью признали вину, добавив, что всему виной алкоголь. Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушке - до 10 лет лишения свободы.