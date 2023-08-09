Полицейские задержали 25-летнего афериста, обманувшего четырех пенсионеров

Под Липецком поймали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 2 миллиона Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области поймали курьера телефонных мошенников. Подозреваемый – 25-летний житель Елецкого района. По версии следствия, он обманул четырех пенсионеров на 2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, аферисты действовали по стандартной схеме «ваш родственник устроил ДТП». Они звонили на домашние телефоны ельчанам и убеждали, что можно избежать уголовной ответственности, нужно лишь заплатить. Пожилые люди верили злодеям и отдавали деньги курьеру.

Кстати, парень во всем признался. Он рассказал, что нашел объявление о работе в одной из групп в социальной сети. Ельчанин понимал на что идет, но все равно продолжал следовать указаниям «куратора». От выполненного заказа он оставлял себе 5%. Остальную сумму переводил на указанные «работодателем» счета.

Возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Молодого человека заключили под стражу.