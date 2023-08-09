Спасатели с кинологами отыскали пропавшую старушку под Липецком

Под Липецком служебная собака помогла найти упавшую в овраг 82-летнюю пенсионерку Фото: УГПСС Липецкой области

Во вторник 8 августа спасатели вместе со служебной собакой нашли пропавшую пенсионерку. 82-летняя женщина из села Пады Липецкого района исчезла в понедельник. Родственники искали старушку сами, но безрезультатно. Тогда они обратились к волонтерам и полиции, но поиски тоже зашли в тупик. По одной из версий, пенсионерка могла упасть в овраг.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, к мероприятиям подключилась дежурная смена аварийно-спасательного отряда и кинологический расчет. Через полтора часа липчанку действительно нашли в овраге. На носилках ее подняли наверх. Женщина находилась в сознании, без видимых травм. Спасатели передали ее медикам.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».