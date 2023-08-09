В Липецке к зданию ТРЦ «Малибу» стянулись экстренные службы

В Липецке эвакуируют ТРЦ «Малибу» на Терешковой Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В Липецке эвакуируют ТРЦ «Малибу». Утром 9 августа к зданию на улице Терешковой стянулись экстренные службы. Посетителей и работников торгового центра вывели наружу. Причина случившегося уточняется. В настоящее время здание обследуют, в том числе кинологи с собаками.

Кстати, в начале июля в областном центре из-за сообщений о минировании эвакуировали четыре торговых центра. Сигналы о якобы заложенных бомбах получили ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, а также «Малибу» и «Ривьера». К счастью, сообщения оказались ложными. Здания проверили, взрывоопасных предметов не нашли.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.