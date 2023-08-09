В Липецке на ЛТЗ достроили десятиэтажку для переселенцев из аварийного жилья

На ЛТЗ завершили строительство дома для переселенцев из ветхих многоэтажек Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на ЛТЗ достроили второй дом для переселенцев из аварийного жилья. Десятиэтажное здание возвели на улице Бачурина, 2. На площадке разместили четыре однокомнатные квартиры, две двухкомнатные и одну трехкомнатную. Помещения полностью подготовили для горожан.

Специалисты поклеили обои, облицевали стены санузлов и кухонных фартуков, постелили линолеум и сделали натяжной поток. Рабочие поставили двери и сантехнику. В квартирах уже подключили электрические плиты и счетчики для газа и воды.

На окнах появились москитные сетки и приспособления для блокировки. В подъезде будут работать по два лифта – грузовой и пассажирский. Также установили металлический пандус. Территорию вокруг многоэтажки тоже благоустроили, сообщили в пресс-службе мэрии. Строители уложили асфальт и сделали тротуары.

Липчане смогут пользоваться новыми детской и спортивной площадками. На участке разместили велопарковку. Для автомобилистов нанесли разметку для стоянки, два места выделили для людей с инвалидностью.

Строительство первого дома на ЛТЗ завершили в январе 2023 года. Многоэтажку по Бачурина, 8 уже заселили. Кроме того, вскоре будет готов еще один МКД – №9 по улице Краснознаменная.