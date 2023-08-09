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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:43

Два водителя и четыре пассажира попали в больницу после аварии в Липецкой области

Шесть человек пострадали в ДТП с «Маздой» и «Фордом» на трассе под Липецком
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области в аварии пострадали шесть человек

В Липецкой области в аварии пострадали шесть человек

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 8 августа, в Лебедянском районе в ДТП пострадали шесть человек. Авария произошла днем на трассе «Липецк – Данков», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Мазды СХ-5» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Форд Фокусом». За рулем второй иномарки сидел 30-летний мужчина. Травмы получили оба автомобилиста и четыре пассажира «Форда» – 23-летняя и 19-летняя девушки, 31-летний и 32-летний мужчины. Липчан доставили в больницу.

В тот же день ЧП случилось в селе Красное. 22-летняя девушка на ВАЗе-21124 врезалась в столб линии электропередач. В ДТП пострадали автомобилистка и 45-летняя пассажирка. Обеих увезли в медучреждение.