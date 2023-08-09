28-летняя девушка на самокате сбила семилетнего ребенка на Катукова в Липецке

В Липецке самокатчица сбила школьника Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 8 августа, в Липецке на улице Катукова семилетний ребенок попал под колеса СИМа. Около восьми часов вечера 28-летняя девушка во дворе дома сбила мальчика, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Школьника доставили в областную детскую больницу. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили домой.

В тот же день ДТП произошло в Измалковском районе. На трассе «Ясенок – Измалково» 56-летний водитель ВАЗА-21043 столкнулся с «Ладой Самара». За рулем второй машины ехал 59-летний автомобилист.

В результате аварии пострадал водитель и 47-летний пассажир ВАЗа-21150. Медики доставили жителей региона в елецкую больницу.