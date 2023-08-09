Водители микроавтобуса и двух грузовиков пострадали в ДТП на М-4 под Липецком

В Липецкой области на трассе М-4 в аварии пострадали два человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 8 августа, на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло тройное ДТП. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика «Рено Премиум» с полуприцепом-цистерной не справился с управлением.

Авто врезалось во встречный «Вольво FH» с полуприцепом. За рулем ехал 47-летний шофер, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Столкновение вызвало цепную реакцию. 49-летний автомобилист на микроавтобусе «Фольксваген» въехал в один из большегрузов. В аварии пострадали водители грузовых машин. Медики доставили жителей региона в Елецкую больницу.

За сутки липчане нарушили правила дорожного движения 4 484 раза. Инспекторы поймали семь пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 195 водителей. Камеры записали 4 196 случаев, когда жители региона превышали скорость.