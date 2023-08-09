Садоводческие автобусы Липецка продолжат ходить 5 дней в неделю до конца октября

Садоводческие автобусы продолжат работать пять дней в неделю два осенних месяца Фото: Алина ПАЛАГИНА

Осенью садоводческие автобусы Липецка продолжат работать пять дней в неделю. Маршрутки будут ходить по летнему расписанию до конца октября, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты уже подали необходимые документы в управление муниципального заказа.

По понедельникам, средам и пятницам на линии пустят 18 единиц транспорта. В субботу и воскресенье будут действовать 20 автобусов.

Ознакомиться с подробным графиком маршруток можно в диспетчерской по телефону: 31-00-82. Также время отправлений разместили на сайте департамента транспорта.

Напомним, остановку у железнодорожного вокзала перенесут на 100 метров. Павильон передвинут из-за ремонтных работ в районе пешеходной зоны у здания Ж/д вокзала. Кроме того, с 9 по 31 августа здесь перекроют движение по крайней правой полосе.