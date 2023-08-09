Из Данкова Липецкой области запустят автобус до Москвы с 18 августа

Из Данкова будет ходить автобус на Москву Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

С пятницы, 18 августа, из Данкова Липецкой области запустят автобус №6406 до Москвы. Два раза в неделю местные жители смогут добираться до столицы на маршрутках, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Специалисты уже открыли предварительную продажу билетов.

По пятницам рейс из Данкова до автостанции «Орехово» будет отправляться в 13:00. В обратную сторону автобус тронется в 19:45.

По воскресеньям данковчане смогут уезжать в Москву в 15:00. Из столицы общественный транспорт отправится в 23:00.

Напомним, осенью садоводческие автобусы продолжат работать пять дней в неделю. Пассажиров будут обслуживать по летнему расписанию в сентябре и октябре. Маршрутки запустят по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.