В Липецке ищут пропавшую 53-летнюю женщину в розовых легинсах

В Липецке пропала 53-летняя женщина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут пропавшую 53-летнюю женщину. О местонахождении Светланы Фроловой ничего не известно с этой среды, 9 августа. Горожанка ушла из дома по улице Зои Космодемьянской в четыре часа утра. Липчанка может быть дезориентирована, сообщили в пресс-службе организации «Поиск пропавших детей».

Приметы женщины: ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Особые приметы: нет верхних зубов.

Светлана была одета в розовую кофту, розовые легинсы с цветами. На ногах – белые ботинки.

Жителей региона, которые видели пропавшую или знают, где она может находиться, просят позвонить в полицию – 02, или волонтерам – 8 (4842) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.