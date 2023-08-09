Условия кредита смягчили 2063 жителям Липецкой области за семь месяцев

В Липецкой области банки пересмотрели условия кредитов для двух тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по июнь текущего года 5 678 жителей Липецкой области подали заявки, чтобы смягчить условия взятого кредита. За семь месяцев банки одобрили реструктуризацию 2063 липчанам. После изменения договоров общий долг составил примерно 803 миллиона рублей.

При этом 1936 займов пересмотрели по программам банков. Оставшуюся часть рассматривали по закону о кредитных и ипотечных каникулах.

Летом Государственная Дума приняла закон о постоянно действующих каникулах по потребительским кредитам. Нововведения должны вступить в силу с начала следующего года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Жители смогут приостановить платежи по займу или кредиту, если доход упал более, чем на 30%. Также взять передышку можно в случае чрезвычайной ситуации. Однако кредиты по новому закону нельзя запросить по договорам, которые оформили ранее.

– Исключение – военнослужащие, – отметил управляющий липецкий отделением Дмитрий Чебряков. – Они смогут взять каникулы по тому же кредиту или займу, но уже на условиях нового закона.