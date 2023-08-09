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НовостиОбщество9 августа 2023 12:20

Жители Ельца ощутили зловонный запах по всему городу из-за удобрений на полях

Специалисты из управления экологии Липецкой области дадут правовую оценку ситуации
Алина ПАЛАГИНА
Ельчане пожаловались на неприятный запах, распространившийся по городу

Ельчане пожаловались на неприятный запах, распространившийся по городу

Фото: "КП" Архив

Жители Ельца Липецкой области пожаловались на зловонный запах. Причиной специфического аромата стали органические удобрения, которые сельхозпредприятие распылило на полях вокруг города. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Евгений Боровских.

– На текущий момент внесение удобрений больше не производится, – отметил глава. – В течение двух дней будет происходить дискование почвы.

Учитывая жару и ветер, неприятный запах может сохраниться до конца этих работ. Информацию об инциденте отправили в региональное управление экологии. Специалисты дадут правовую оценку ситуации. Также эксперты возьмут пробу воздуха для исследований.

Напомним, строительная компания выплатит 15 миллионов за загрязнение почвы отходами. Предприятие не соблюдало требования по охране окружающей среды.