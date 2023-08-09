В Липецке банкротят садоводческое товарищество из-за долга по электричеству Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области начали банкротить садоводческое товарищество «Дачный-1». С соответствующим заявлением в Арбитражный суд обратилась энергокомпания. Представители ЛЭСК указали, что СНТ задолжал за электроэнергию 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, суд на 6 месяцев ввел процедуру банкротства – наблюдение. В феврале 2024 года пройдет заседание, на котором заслушают отчет временного управляющего.

Напомним, что осенью садоводческие автобусы продолжат работать 5 дней в неделю. По понедельникам, средам и пятницам на линию пустят 18 машин. В субботу и воскресенье будут ездить 20 единиц транспорта. Дачный сезон завершится в конце октября. Подробности о расписании маршрутов в диспетчерской по телефону: 31-00-82.