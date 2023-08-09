Неизвестный водитель насмерть сбил 21-летнего парня на трассе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, ДТП случилось 9 августа около 4 часов утра на 185 километре трассы Орел-Тамбов. Неизвестный на неустановленной машине наехал на мужчину и скрылся.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 21-летний житель Ельца. Полицейские просят очевидцев аварии сообщить о случившемся, позвонив в дежурную часть по номеру 369-160.

Напомним, что в Липецке 28-летняя женщина на электросамокате сбила 7-летнего ребенка. Авария произошла во дворе дома по улице Катукова. Мальчику понадобилась помощь медиков. Подробности здесь.