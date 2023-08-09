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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:58

В Липецке напавший с ножом на охранника магазина мужчина получил 4 года колонии

Суд вынес обвинительный приговор жителю Мурманской области, ограбившему магазин в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд вынес обвинительный приговор жителю Мурманской области, ограбившему магазин в Липецке

Суд вынес обвинительный приговор жителю Мурманской области, ограбившему магазин в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили жителя Мурманской области. Его признали виновным в разбое – 38-летний мужчина обчистил магазин. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 января подсудимый, вооружившись кухонным ножом, отправился к торговой точке на улице Опытная. Там пьяный злодей напал на охранника магазина. Угрожая холодным оружием, он пробрался к кассе и похитил 6 950 рублей.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия». Подсудимый признал вину и возместил материальный ущерб. Теперь ему предстоит понести наказание - 4 года колонии общего режима.