Правительство РФ выделит Липецкой области 1,3 млрд на ремонт коммуникаций

Липецкая область получит 1,3 миллиарда на ремонт инженерных сетей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкой области одобрили заявку на специальный казначейский кредит. Правительство РФ на льготных условиях выделит региону 1,3 миллиарда рублей. Деньги потратят на ремонт инженерных коммуникаций.

На полученные средства проведут реконструкцию очистных сооружений в поселке Агроном и Грязях. В Данкове улучшат канализационную насосную станцию. Также специалисты наладят водо- и теплоснабжение и водоотведение в районе ЛТЗ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего из федерального бюджета получат кредит 32 области. На эти деньги реализуют 61 инфраструктурный проект.

Напомним, в областном центре к новому учебному году уже подготовили школы и детские сады. На капитальный и текущий ремонт зданий потратили 115,6 миллиона рублей.