82 ребенка из Володарского района ДНР приехали на летнюю смену в «Березку»

В Липецкую область на лагерную смену приехали ребята из ДНР Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкую область приехали 82 ребенка из Володарского района. Юных гостей встретили в лагере «Березка» в Добровском районе. Детям устроили торжественное открытие летней смены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вожатые поприветствовали ребят творческими номерами и создали праздничную атмосферу. Молодые жители ДНР пробудут в регионе 21 день. Девочек и мальчиков ждут три насыщенных недели. Сотрудники лагеря устроят экскурсии, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

Также для детей приготовили игры, квесты и развлечения с VR-технологиями. Участники смены навестят кластер загородных лагерей, посоревнуются в лазертаге и позанимаются в веревочном городке. Кроме того, ребята смогут плавать в бассейне.