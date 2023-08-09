Писатель из Крыма Платон Беседин встретится с жителями Липецка 10 августа

В библиотеке Липецка состоится творческая встреча с писателем из Севастополя Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 10 августа, в Липецк приедет писатель из Крыма Платон Беседин. Публицист встретится с горожанами в научной универсальной библиотеке на Кузнечной, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Творческое мероприятие начнется в шесть часов вечера.

Платон Сергеевич родился в Севастополе. Мужчина создал романы «Дети декабря», «Книга Греха», «Учитель» и сборник рассказов «Ребра». Беседин входит в члены жюри литературной премии имени Александра Левитова.

Кстати, сам писатель стал лауреатом премии имени Казинцева. Его книги перевели на турецкий, сербский, английский и украинский языки. Художественный деятель неоднократно выпускал колонки в популярных российских изданиях. Также успел попробовать себя как телеведущий и сценарист.