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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:34

Автомобилисту грозит до года за фальшивые водительские права в Липецкой области

Под Липецком инспекторы остановили мужчину с поддельным водительским удостоверением
Алина ПАЛАГИНА
Сотрудники ДПС остановили водителя с фальшивыми документами

Сотрудники ДПС остановили водителя с фальшивыми документами

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

15 июля в Грязях Липецкой области сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21154, чтобы проверить документы у водителя. Полицейские сразу заподозрили неладное. Увидев инспекторов, 35-летний автомобилист занервничал. Повод для переживаний у мужчины, действительно, был.

Стражи порядка пригласили паникера в патрульную машину и попросили водительские права. Оказалось, что удостоверение – фальшивое. Карточка с таким же номером принадлежит 40-летнему жителю Нижегородской области. Также внешне автолюбитель совсем не походил на фотографию в документе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители завели уголовное дело по части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». Следователям предстоит разобраться в ситуации. Обманщику грозит до года колонии.