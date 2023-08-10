Автомобилисту грозит до года за фальшивые водительские права в Липецкой области

Сотрудники ДПС остановили водителя с фальшивыми документами Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

15 июля в Грязях Липецкой области сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21154, чтобы проверить документы у водителя. Полицейские сразу заподозрили неладное. Увидев инспекторов, 35-летний автомобилист занервничал. Повод для переживаний у мужчины, действительно, был.

Стражи порядка пригласили паникера в патрульную машину и попросили водительские права. Оказалось, что удостоверение – фальшивое. Карточка с таким же номером принадлежит 40-летнему жителю Нижегородской области. Также внешне автолюбитель совсем не походил на фотографию в документе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители завели уголовное дело по части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». Следователям предстоит разобраться в ситуации. Обманщику грозит до года колонии.