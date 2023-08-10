Жители Липецкой области потратили на продукты и табак 78,5 млрд за семь месяцев

В Липецкой области оборот розничной торговли превысил 162 миллиарда рублей за 7 месяцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по июнь 2023 года оборот розничной торговли в Липецкой области составил 162,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года показатель снизился на 2%. В среднем каждый житель региона потратил бы за семь месяцев более 144 тысяч рублей.

По данным Липецкстата, больший объем от продаж приходится на непродовольственные товары – почти 52%. В январе-июне у липчан ушло свыше 84 миллиардов на одежду, технику, мебель, бытовую химию и прочее. За продукты, табак и напитки жители отдали 78,5 миллиардов. Оборот продовольствия уменьшился примерно на 6% к соответствующему периоду 2022 года.

Торговля на рынках и ярмарках составила 3,5% от общего объема розничных продаж. В кафе, ресторанах и столовых липчане оставили более пяти миллиардов за семь месяцев. В расчете на человека – 4 667 рублей.