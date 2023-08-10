Треть россиян планирует в ближайшие годы покупать или менять жилье

42% наших сограждан довольны качеством своего нынешнего жилья: наиболее высок этот показатель в Сибири, а самый низкий — на Дальнем Востоке.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстрахом к Дню строителя. 86% опрошенных живут в многоквартирных домах, собственный дом или коттедж у 13% (на Северном Кавказе у 35%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 5%). Еще 1% опрошенных россиян живут в таунхаусах.

Из всех типов жилья россиянам больше всего нравятся собственные загородные дома или коттеджи (41%). По мнению 19%, лучший вариант - большая квартира в центре города, 13% предпочли бы большую квартиру подальше от центра, 11% нравятся компактные квартиры далеко от центра, 9% - такие же квартиры в центре города. Таунхаус в качестве жилья мечты выбрали 4%.

Мнения же о качестве новостроек в своих регионах у респондентов разделилось: 39% считают это качество высоким, 42% - низким. Среди строительных материалов для домов более половины россиян предпочитают кирпич.

Что касается планов, то 33% опрошенных планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два. Примечательно, что только 20% считают доступными для себя цены на жилье в своем регионе. А в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на Дальнем Востоке этот показатель составил лишь 12%. Большинство же респондентов (62%) назвали цены недоступными для себя.