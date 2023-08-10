Под Липецком «Додж» вылетел в кювет, пострадали водитель и 17-летний подросток Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 9 августа в ДТП в Липецкой области пострадали два человека. В Лев-Толстовском районе на трассе Лев Толстой – Данков 37-летняя женщина за рулем «Додж-Стратус» не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получил 17-летний пассажир, а также сам водитель.

В тот же день в Липецке на улице Волгоградская столкнулись «Шевроле» и 16-летний мотоциклист. Предварительно, 48-летняя женщина из иномарки при повороте не уступила дорогу двухколесному транспорту. Пострадал подросток на мотоцикле. Его положили в больницу.

Напомним, что продолжаются поиски водителя, который скрылся с места аварии в Измалковском районе. Ранним утром на 185 километре трассы Орел-Тамбов неизвестный наехал на 21-летнего пешехода. Парень скончался.