Маршруты 15 автобусов изменят во время «Липецкого триатлона» 13 августа

В Липецке изменят схему движения автобусов во время фестиваля триатлона Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 13 августа, в Липецке изменят схему движения для 15 городских автобусов. Причина – в фестивале триатлона, сообщили в пресс-службе мэрии. Во время спортивного мероприятия общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам.

С 5:00 до 11:00 автобусы № 8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343 в обоих направлениях будут охватывать Петровский мост, площади Петра Великого и Революции и улицу Советская. Затем маршрутки вернутся на привычные пути.

В это же время №9 и 359 в прямом и противоположном направлениях пересекут улицу и площадь Плеханова и Гагарина. Транспорт №302 поедет по Доменщиков, Советской, площади и проспекту Победы и Кольцевой. Автобус №28 будет возить пассажиров по схеме: Сырский Рудник – улица 50 лет НЛМК с разворотом в районе магазина «Метро». Конечной остановкой станет 50 лет НЛМК.

Также с 15:00 до 22:00 маршрутки №8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343 в обе стороны будут огибать Петровский мост, площади Петра и Революции и Советскую. Автобусы вернутся к старым схемам движения после окончания соревнований.