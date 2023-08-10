Четыре пассажира пострадали в ДТП с ВАЗом и ЗАЗом на перекрестке под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 9 августа в Липецком районе столкнулись ВАЗ и ЗАЗ «Шанс». Авария произошла на трассе Хлевное-Липецк. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на перекрестке 37-летний водитель первой машины не уступил дорогу второму автомобилю. Пострадали 8-летняя девочка и 38-летняя пассажирка из ВАЗа, а также мужчины из ЗАЗа 47 и 52 лет.

В тот же день в Добринском районе 25-летняя женщина за рулем «Форда» наехала на 61-летнюю велосипедистку. Пенсионерку доставили в больницу.

В Данковском районе на автодороге Данков-Ягодное-Избищи 18-летний водитель БМВ не справился с управлением. Иномарка опрокинулась в кювет. Парню понадобилась помощь медиков.

Напомним, что в Липецком районе с дороги вылетел «Додж-Стратус». Травмы получили 17-летний пассажир и 37-летняя женщина.