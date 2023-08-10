В Липецкой области выявили трех нелегальных кредиторов за полгода

Незаконные кредиторы находят липчан в Интернете Фото: Юлия КЛЮЕВА

За полгода в Липецкой области выявили трех нелегальных участников финансового рынка. Данные о псевдокредиторах отправили в надзорные органы, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Две незаконных компании выдавали себя за ломбарды. Клиенты получали деньги под залог электротехники. Еще одна фирма маскировалась якобы под лизинговую. При этом нарушители работали не только из офисов, но и предлагали услуги в социальных сетях.

– Высокие темпы цифровизации финансового рынка формируют у людей новую модель поведения, – отметила эксперт липецкого отделения Оксана Щеглова. – Они привыкают получать деньги дистанционно. И нелегалы тоже этим активно пользуются, перебираясь в интернет. Поэтому липчане могут потерять свои деньги при обращении к сомнительным компаниям в сети.

Жителям региона настоятельно рекомендуют брать займы только в легальных компаниях. Кредиторы, которые действуют законно, могут предоставить лицензию. Также легитимные фирмы находятся в государственных реестрах. Проверить организацию можно на сайте Банка России. Также специалисты регулярно обновляют списки «нелегалов».