В Липецкой области частично перекроют 421 километр трассы М-4 «Дон» 10 августа

В Задонском районе частично ограничат движение по трассе М-4 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 10 августа, в Задонском районе Липецкой области частично перекроют участок трассы М-4 «Дон». Движение будут периодически ограничивать на 421 километре. Об этом в телеграм-канале сообщила госкомпания «Автодор».

– В направлении Москвы запланировано несколько краткосрочных перекрытий по 10-15 минут, – написали специалисты.

Водители столкнутся с временными неудобствами из-за ДТП с грузовиком. Рабочие будут устранять последствия аварии. Автомобилистов просят соблюдать внимательность на дороге и по возможности выбрать альтернативный маршрут.

Напомним, во время фестиваля триатлона в областном центре изменят маршруты нескольких городских автобусов. Ознакомиться с изменениями на 12 августа можно по ссылке. 13 августа общественный транспорт также будет ходить по новой схеме.