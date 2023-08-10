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НовостиОбщество10 августа 2023 13:07

Сельхозработники собрали 995 тонн ягод в Липецкой области

Больше половины урожая – садовая земляника
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области собирают ягодный урожай

В Липецкой области собирают ягодный урожай

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области активно собирают ягодный урожай. Сельхозработники занимаются черной смородиной, малиной, крыжовником и вишней. Специалисты получили 995 тонн ягод, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего вкусные плоды занимают более 250 гектаров.

Больше половины общего объема сделали на садовой землянике. Натуральное лакомство выращивают более, чем на 130 гектарах. Вишня созревает в Усманском, Воловском и Долгоруковском районах – всего на 25 гектарах. Под малину определили около 16 гектаров полей в Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском и Усманском районах. Смородину разместили на 80 гектарах в Лебедянском и Измалковском.

В 2024 году в регионе планируют увеличить пространство под ягоды. Площадь вырастет до 300 гектаров.