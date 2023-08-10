Сельхозработники собрали 995 тонн ягод в Липецкой области

В Липецкой области собирают ягодный урожай Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области активно собирают ягодный урожай. Сельхозработники занимаются черной смородиной, малиной, крыжовником и вишней. Специалисты получили 995 тонн ягод, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего вкусные плоды занимают более 250 гектаров.

Больше половины общего объема сделали на садовой землянике. Натуральное лакомство выращивают более, чем на 130 гектарах. Вишня созревает в Усманском, Воловском и Долгоруковском районах – всего на 25 гектарах. Под малину определили около 16 гектаров полей в Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском и Усманском районах. Смородину разместили на 80 гектарах в Лебедянском и Измалковском.

В 2024 году в регионе планируют увеличить пространство под ягоды. Площадь вырастет до 300 гектаров.