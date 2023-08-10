Часть дороги по Меркулова и Водопьянова перекроют в Липецке с 14 по 31 августа

В Липецке перекроют часть улицы Меркулова Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 14 августа, в Липецке перекроют часть дороги по улице Меркулова. Движение ограничат на пересечении с Водопьянова и Папина, сообщили в пресс-службе мэрии. Причина – в ремонтных работах на теплотрассе.

Автомобилисты не смогут проехать в районе дома №13А по Меркулова. Водителям придется объезжать участок более двух недель – до 31 августа. Липчанам советуют заранее продумать альтернативный маршрут.

Ограничения продлятся до 31 августа Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, накануне фестиваля триатлона в областном центре закрыли проезд по центральным улицам. Ограничения продлятся до 14 августа. Подробности можно прочитать по ссылке.

Также из-за спортивного мероприятия 12 и 13 августа в Липецке поменяют маршруты городских автобусов. Общественный транспорт будет ходить по временной схеме.