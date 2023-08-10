Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 13:30

Часть дороги по Меркулова и Водопьянова перекроют в Липецке с 14 по 31 августа

Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке перекроют часть улицы Меркулова

В Липецке перекроют часть улицы Меркулова

Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 14 августа, в Липецке перекроют часть дороги по улице Меркулова. Движение ограничат на пересечении с Водопьянова и Папина, сообщили в пресс-службе мэрии. Причина – в ремонтных работах на теплотрассе.

Автомобилисты не смогут проехать в районе дома №13А по Меркулова. Водителям придется объезжать участок более двух недель – до 31 августа. Липчанам советуют заранее продумать альтернативный маршрут.

Ограничения продлятся до 31 августа

Ограничения продлятся до 31 августа

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, накануне фестиваля триатлона в областном центре закрыли проезд по центральным улицам. Ограничения продлятся до 14 августа. Подробности можно прочитать по ссылке.

Также из-за спортивного мероприятия 12 и 13 августа в Липецке поменяют маршруты городских автобусов. Общественный транспорт будет ходить по временной схеме.