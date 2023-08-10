20-летняя девушка провалилась в яму с горячей водой на Терешковой в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке ночью 10 августа в яму с горячей водой упала 20-летняя девушка. ЧП случилось на улице Терешковой. Очевидцы позвонили в службу «112» и сообщили о беде. На место выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, липчанка упала в ремонтируемую и огражденную забором тепловую камеру. Точнее, забралась туда сама, чтобы достать упавший мяч, но выбраться не смогла. Спасатели помогли подняться девушке. Ей обожгло ногу.

В августе сотрудники управления 54 раза выезжали на происшествия. Также они ежедневно патрулируют берега водоемов, мониторят пожароопасную ситуацию. Несколько раз спасатели вскрывали двери к одиноким липчанам, которым требовалась помощь медиков. Один раз по ту сторону оказался 5-летний ребенок.