Свет отключат на 29 улицах Липецка и в садоводческих товариществах 11 августа

В Липецке 11 августа отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 11 августа в Липецке отключат холодную воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в центре города по улицам Интернациональная, 57; Плеханова, 70а, 72, 78, 80, 82. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №57 по улице Интернациональная. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Баумана, 296; площадь Героев; Лучистая, 15, 40; Нахимова, 5; Новая, 33, 38; Новотепличная, 38, 40, 49б, 49в, 53, 6а; Одесская; Осипенко, 4; Отрадная; Пришвина; Раздольная, 34; Совхозная, 128а, 132; Станционная; Степанищева, 11, 13, 17; Утренняя, 1; Ягодная, 12, 38; Ясная, 11; Вольная, 13, 15; Гайдара, 1, 1а, 2а, 2б, 4.

На этот же период времени свет отключат в селе Сселки по улицам Аллейная, Космонавтов, 1а; Посадская, Ракитная, Сокольская, а также в поселке Дачный: Добровская, Бурлакова, Ярославская. Также – по улицам Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38; Рудничная, 17, 21, 25, и в садоводческих товариществах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Металлург-6», «Студеновское», 1, 2, 17, 35, 53, 70, 811, 840; «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.

С 2 дня до 4 часов вечера свет погаснет по улице Морская, владение 2а. Дополнительная информация в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.