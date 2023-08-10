На трассе под Липецком открыли две полосы, чтобы избежать пробки из-за ремонта

На трассе под Липецком откроют две полосы, чтобы избежать пробки из-за ремонта моста Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком постараются избежать заторов на ЛКАДе и в районе поворота на Сселки. Региональные власти обсудили с компанией «Упрдор Москва-Харьков» план ремонтных работ на мосту и нашли компромиссный вариант. Вечером и утром для автомобилистов откроют обе полосы. Таких пробок, как 9 и утром 10 августа больше не будет.

Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, в настоящее время движение незначительно затруднено. Машины едут в двух направлениях – реверсивный светофор отключили. В таком режиме развязка будет работать до 10.00 утра пятницы 11 августа. С 10.00 до 14.00 для движения вновь оставят только одну полосу. В этот период специалисты уложат первый слой литого асфальта. О времени нового ограничения липчанам сообщат дополнительно.

Напомним, что 9 и 10 августа липчане встали в огромной пробке на ЛКАДе и дамбе Матырского водохранилища. Некоторые жители находились в заторе несколько часов. Своими впечатлениями они поделились здесь.