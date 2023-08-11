Водителю «Фольксвагена» грозит до 5 лет за наезд на лежащего пешехода в Липецке

В Липецке осудят водителя «Фольксвагена», который переехал лежащего пешехода Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить водителя, наехавшего на лежащего пешехода. ДТП случилось 1 июня на улице Депутатской. 27-летний мужчина за рулем «Фольксвагена» не заметил 44-летнего жителя, который лежал на проезжей части, и переехал его. От травм несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на липчанина завели уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители завершили расследование. Материалы дела направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит водителю – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что минувшей ночью в яму с горячей водой провалилась 20-летняя девушка. Точнее, она сама спустилась в тепловую камеру, а выбраться не смогла. На помощь липчанке пришли спасатели.