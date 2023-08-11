Три расчета МЧС тушили пожар в жилом доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 10 августа в Липецкой области вспыхнул жилой дом. Пожар случился в Грязях на улице Набережная. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали три спасательных расчета. Огонь повредил конструкции дома на площади 10 квадратных метров.

В садоводческом товариществе «Металлург-2» в Липецке полностью сгорел садовый домик. К счастью, никто из людей не пострадал. В деревне Нечаевка Задонского района полыхало заброшенное кирпичное строение. В поселке Сахарный Завод Лебедянского района пожарные тушили надворную постройку. Пламя уничтожило крышу на площади 48 квадратных метров, личные вещи и сено.

В тот же день в селе Высокополье Усманского района на 400 квадратных метрах горела сухая трава. В селе Частая Дубрава Липецкого района и в доме по Боевому проезду областного центра – мусор. Дважды у липчан подгорала пища – в доме на Дзержинского и на Боевом проезде.