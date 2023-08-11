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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:34

Под Липецком 10-летняя девочка и водитель «Хендэ» пострадали в ДТП с фурой

В Воловском районе Липецкой области во время обгона в «Хендэ» врезался грузовик
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком 10-летняя девочка и водитель «Хендэ» пострадали в ДТП с фурой

Под Липецком 10-летняя девочка и водитель «Хендэ» пострадали в ДТП с фурой

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в ДТП с грузовиком пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла в четверг 10 августа на автодороге Волово-Юрские Дворы Воловского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 39-летняя женщина за рулем «Хендэ» выехала на встречную волосу и остановилась, не завершив обгон. В легковушку врезалась фура ДАФ. Травмы получила сама водитель иномарки и 10-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

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