Под Липецком 10-летняя девочка и водитель «Хендэ» пострадали в ДТП с фурой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в ДТП с грузовиком пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла в четверг 10 августа на автодороге Волово-Юрские Дворы Воловского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 39-летняя женщина за рулем «Хендэ» выехала на встречную волосу и остановилась, не завершив обгон. В легковушку врезалась фура ДАФ. Травмы получила сама водитель иномарки и 10-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

В Липецке на улице Речная 22-летний парень за рулем «Хендэ» сбил 15-летнего велосипедиста. Медики оказали подростку необходимую помощь и отпустили. На улице 50 лет НЛМК «Ауди» при перестроении врезался в «Шкоду». Пострадала 55-летняя пассажирка второй иномарки.

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