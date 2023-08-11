Сотрудника УК оштрафовали на 25000 за неубранные сухие ветки у дома в Липецке

фотография пресс-службы ГЖИ Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке специалисты Госжилинспекции проверили работу управляющей компании в доме №8 по улице Полиграфическая. Эксперты столкнулись с несколькими нарушениями.

Контейнерная площадка оказалась не в лучшем виде, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. На внешней стороне ограждения красовалась надпись. Кроме того, во дворе многоэтажки нашли спиленные сухие ветки. Организация вовремя не убрала части дерева.

На сотрудника УК составили протокол об административном нарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. Ответственного работника оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Напомним, в начале августа штраф в 250 тысяч получила очередная управляшка. Компания не следила за состоянием мусорных контейнеров. У площадки с трех сторон отсутствовала ограда.