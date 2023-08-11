Клещи покусали 3,5 тысяч взрослых и детей в Липецкой области

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 1,5 тысяч детей Фото: архив "КП"

С начала сезона в Липецкой области клещи покусали 3,5 тысяч жителей. Среди пострадавших оказались более полутора тысяч детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На лабораторные исследования отправили около трех тысяч клещей. Каждый пятый переносил возбудитель боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза или эрлихиоза человека. Риск заражения в регионе – довольно высокий. Поэтому липчанам напоминают о защите.

Специалисты советуют надевать на природу более закрытые вещи, обрабатывать участки домов и пользоваться спреями от насекомых. После прогулок по траве необходимо тщательно осмотреться.

В Липецкой области проверяют клещей на заболевания в трех лабораториях. Жители могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; в клиническую инфекционную больницу на Космонавтов 37А и в кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.