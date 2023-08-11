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НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:29

Фура снесла отбойник и перегородила проезд на трассе под Липецком

64-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение у Косыревского кладбища
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фура снесла отбойник и перегородила проезд на трассе под Липецком

Фура снесла отбойник и перегородила проезд на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В пятницу 11 августа на трассе Орел-Тамбов под Липецком КамАЗ с прицепом снес дорожное ограждение. По предварительным данным, 64-летний водитель грузовика не справился с управлением у пешеходного перехода в районе старого Косыревского кладбища. Фура наехала на отбойник.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, машина двигалась со стороны Ельца. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал. Прицеп КамАЗа лишь перегородил несколько полос проезжей части. Из-за этого на трассе у Косыревки образовалась пробка. В настоящее время затора нет.

Напомним, что накануне в ДТП с фурой пострадали 10-летняя девочка и водитель «Хендэ». Иномарка выехала на встречную полосу и остановилась - в нее врезался грузовик.