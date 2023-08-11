Под Липецком 25-летний парень похитил из фургона дыни на 7,5 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области полицейские поймали парня, который похитил дыни. С заявлением в органы обратился 36-летний предприниматель. Он сообщил что 28 июля закупил бахчевые на оптовой базе в Воронеже и привез в Елец. Товар он оставил в фургоне на улице Черокманова. На следующее утро мужчина обнаружил, что кто-то скрыл конструкцию и украл несколько дынь. Ущерб составил 7 550 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, вычислили предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний житель Елецкого района. Парень пояснил, что проходил мимо фургона, увидел дыни и решил похитить их. Он перенес украденные бахчевые в другое место и попросил друзей помочь доставить их домой, где они все вместе и съели их.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.