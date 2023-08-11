Асфальт провалился на пересечении улиц 30 лет Октября и Гагарина в Липецке

В центре Липецка провалился асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 11 августа, в Липецке провалился асфальт. Дыра появилась на пересечении улиц 30 лет Октября и Гагарина – возле здания №10а. Специалисты предполагают, что разрушилась тепловая камера инженерных коммуникаций.

На место вызвали бригаду ресурсоснабжающей компании, сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники обследуют аварийный участок и выяснят точную причину обвала. Вскоре здесь появятся ограждения и предупреждающие знаки.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дороге. Также советуют выбрать альтернативный маршрут. Например, можно объехать дыру по Горняцкой или Шкатова.

Напомним, участок дороги на Меркулова и Водопьянова перекроют в областном центре с 14 августа. Специалисты займутся ремонтом теплотрассы. Работы должны закончить 31 августа.