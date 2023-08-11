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НовостиОбщество11 августа 2023 13:55

Одну полосу трассы перекроют у Сселок с 20.00 в пятницу 11 августа под Липецком

По тамбовской трассе у поворота на Сселки введут реверсивное движение
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
По тамбовской трассе у поворота на Сселки введут реверсивное движение

По тамбовской трассе у поворота на Сселки введут реверсивное движение

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вечером в пятницу 11 августа под Липецком на мосту у поворота на Сселки вновь сделают реверсивное движение – с 20.00 до 6.00 утра. На трассе оставят только одну полосу для машин, так как специалисты будут укладывать нижний слой асфальта. Эта работы подрядчик собирался провести днем, но из-за погоды пришлось поменять планы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в субботу 12 августа реверсивное движение на мосту вновь введут с 13.00 до 17.00 часов. В этот период рабочие примутся за второй слой покрытия. Ремонт полотна обещают завершить к 20 августа.

Напомним, что из-за работ на мосту 9 и 10 августа на ЛКАДе и в районе поворота на Сселки образовалась гигантская пробка. Автомобилисты стояли в заторе больше часа.