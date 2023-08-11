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НовостиОбщество11 августа 2023 14:14

Двустороннее движение временно запустят по улице Неделина в Липецке 12 августа

Горожане смогут беспрепятственно проехать к управлению Госавтоинспекции
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке временно откроют двустороннее движение на Неделина

В Липецке временно откроют двустороннее движение на Неделина

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 августа, в Липецке по улице Неделина в районе здания №2 запустят двустороннее движение. Причина – в перекрытии дорог во время соревнований по триатлону.

Специалисты решили прибегнуть к таким мерам, чтобы горожане смогли беспрепятственно попасть в управление Госавтоинспекции. При этом нововведения будут действовать с пяти утра до часу дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Липчане смогут посетить отдел через ворота №3. Обратно выехать получится через ворота №4 в сторону улицы Карла Маркса.

Напомним, 11 августа перекроют одну полосу тамбовской трассы у Сселок. Водителей просят проехать участок до восьми вечера. Ограничения будут действовать до шести утра.