Сергея Полякова назначили главой Краснинского района Липецкой области

фотография из социальных сетей администрации Краснинского района Фото: с сайта

В эту пятницу, 11 августа, в Краснинском районе Липецкой области выбрали нового главу. Пост принял Сергей Поляков. Об этом сообщили в социальных сетях районной администрации.

Ранее мужчина занимал должность исполняющего обязанности руководителя муниципалитета. Также на протяжении года возглавлял администрацию села Красное.

– Перед нами стоят ответственные задачи и я хочу, чтобы наш район процветал, совершенствовался, появилось больше возможностей для реализации идей жителей, – отметил Поляков. – Уверяю вас, что начну вплотную заниматься нашими общими проблемами и их решением.

Напомним, бывший глава Краснинского района Алексей Телков перешел в региональное управление сельского хозяйства. Мужчину назначили начальником ведомства.