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НовостиОбщество11 августа 2023 15:14

В Липецке нашли подпольный склад с 3000 литров алкоголя и оборудованием

Специалисты потребрынка передали информацию полицейским
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке нашли склад с контрафактом

В Липецке нашли склад с контрафактом

Фото: принтскрин видео.

Сотрудники управления потребрынка нашли подпольный склад с алкоголем в Липецке. В здании обнаружили около 3000 литров спиртных напитков, канистры с этиловым спиртом и готовая партия товаров популярной марки. Кроме того, в коробках лежали пустые бутылки с этикетками известных брендов водки.

Здесь находился полный комплект оборудования для розлива и укупорки алкоголя. Также в постройке спрятали все необходимое для производства, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты передали информацию полицейским. Стражи порядка проведут расследование и решат вопрос с уголовным делом.

Напомним, 25-летний житель Елецкого района забрался в фургон продавца и украл несколько дынь. Парню грозит до пяти лет колонии.