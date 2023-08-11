В Липецке нашли подпольный склад с 3000 литров алкоголя и оборудованием

В Липецке нашли склад с контрафактом Фото: принтскрин видео.

Сотрудники управления потребрынка нашли подпольный склад с алкоголем в Липецке. В здании обнаружили около 3000 литров спиртных напитков, канистры с этиловым спиртом и готовая партия товаров популярной марки. Кроме того, в коробках лежали пустые бутылки с этикетками известных брендов водки.

Здесь находился полный комплект оборудования для розлива и укупорки алкоголя. Также в постройке спрятали все необходимое для производства, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты передали информацию полицейским. Стражи порядка проведут расследование и решат вопрос с уголовным делом.

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