Холодную воду отключат на девяти улицах Липецка в субботу 12 августа

В Липецке отключат питьевую воду на нескольких улицах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 августа, в Липецке отключат питьевую воду на девяти улицах. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Адмирала Макарова, 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1к5 1е/3, ст1а, ст1а/1; Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2Б корпус а, 2Б корпус в, 2Б корпус г, 2Б корпус е и в частном секторе на переулке Задонский; Рязанской, Прокатной и Череняховского. Также краны пересохнут по Набережной, Ленина, Лесной и Пушкина.

Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан. Липчан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.