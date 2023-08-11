Дожди и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидают в Липецкой области 12 августа

Жителей Липецкой области предупреждают о грозах в субботу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 12 августа, в Липецкой области ожидают облачную с прояснениями погоду. Жители региона вновь столкнутся с ненастьем. Синоптики обещают кратковременные дожди. Также липчан предупреждают о грозах с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут от 17 до 22 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +24+29 градусов.

В основном скорость юго-восточного ветра составит от восьми до 13 метров в секунду, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Давление дойдет до 749 миллиметров ртутного столба.

На следующий день, 13 августа, в областном центре осадков не обещают. Специалисты предсказывают малооблачное небо. В дневное время ожидают до +24 градусов.