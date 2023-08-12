Питьевую воду отключат на десяти улицах Липецка в воскресенье 13 августа

В Липецке отключат холодную воду на 10 улицах 13 августа Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 13 августа, в Липецке отключат холодную воду на десяти улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без питьевой воды останутся жители домов по улицам Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2; Водопьянова, 15, 17, 17а; 300-летия Флота России, владение 2 (детский сад № 37) и в частном секторе на Комарова; Апраксина; Краеведческой; 300-летия Флота России; Кольцова; Заповедной; Братьев Сенявиных и Алексея Мартынова.

Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан. Также сотрудники водоканала предупреждают липчан, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.