Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 9:52

В Липецке возложили цветы к памятнику авиаторам в День ВВС 12 августа

Летчиков поздравили с профессиональным праздником
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке почтили память погибших летчиков в День Военно-воздушных сил

В Липецке почтили память погибших летчиков в День Военно-воздушных сил

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 12 августа, в России отмечают День Военно-воздушных сил. Липецк присоединился к празднованию. Летчиков поздравили с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие провели в авиационном центре. На митинг пришли ветераны и личный состав организации. Глава города Евгения Уваркина пожелала военнослужащим здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов.

– Хочу выразить свою благодарность всем летчикам за их службу и преданность России, – отметила мэр. – Ваша работа требует высокой профессиональной подготовки, мужества и отваги. Пусть ваша служба будет успешной, а ваши полеты — безопасными.

В конце собравшиеся возложили цветы к мемориалу авиаторам. Горожане почтили память летчиков, которые положили жизни на защиту страны.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику авиаторам

Собравшиеся возложили цветы к памятнику авиаторам

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.