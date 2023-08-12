В Липецке возложили цветы к памятнику авиаторам в День ВВС 12 августа

В Липецке почтили память погибших летчиков в День Военно-воздушных сил Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 12 августа, в России отмечают День Военно-воздушных сил. Липецк присоединился к празднованию. Летчиков поздравили с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие провели в авиационном центре. На митинг пришли ветераны и личный состав организации. Глава города Евгения Уваркина пожелала военнослужащим здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов.

– Хочу выразить свою благодарность всем летчикам за их службу и преданность России, – отметила мэр. – Ваша работа требует высокой профессиональной подготовки, мужества и отваги. Пусть ваша служба будет успешной, а ваши полеты — безопасными.

В конце собравшиеся возложили цветы к мемориалу авиаторам. Горожане почтили память летчиков, которые положили жизни на защиту страны.